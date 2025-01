„Vanessa hat sich heute ganz normal ausgelaufen und regeneriert“, sagte ihr Heimtrainer Denny Andritzke am Freitag, „das harte Rennen steckt ihr schon noch in den Beinen.“ Der Coach ließ offen, ob sein Schützling in den kommenden Tagen nochmals einen Arzt konsultiert. Einen Einsatz von Voigt am Sonntag in den Staffel-Rennen schloss Andritzke hingegen nahezu aus. Stattdessen soll sich die Athletin vom WSV Rotterode auf den kommenden Weltcup in Ruhpolding vorbereiten.