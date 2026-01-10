Nein, so heftig wie bei der großen kräftigen Schwester, der Industrie, ist es natürlich längst nicht. Die beschäftigt deutlich mehr Menschen und erzielt ganz andere Geschäftsergebnisse. Das kleinere etwas schmächtigere Geschwisterchen, das Handwerk, gibt im Landkreis Schmalkalden 6 926 Menschen Arbeit. Und mitsamt den 897 geringfügig Beschäftigten sind es noch ein paar mehr. Demnach ist jeder zehnte Arbeitnehmer im Kreis ein Meister, Geselle, Lehrling oder sonstiger Angestellter in einem Handwerksunternehmen.