Ein dünner Strang ist fest eingespannt in zwei Metallbacken. Irgendetwas passiert, denn das Gummiband dehnt sich, etwas sichtbar am Objekt, deutlicher an den Zahlen, die von der Elektronik daneben die Ziffern rasen lassen. „Der Kunststoffstrang muss viel aushalten“, sagt Lars Heidler, beim Spezialmaschinenbauer Tira in Schalkau zuständig für den Vertrieb von Materialprüftechnik. Die Erläuterungen adressieren an diesem Nachmittag die Thüringer Ministerin für Justiz, Migration und Verbraucherschutz Beate Meißner (CDU), die einer Einladung des Unternehmens gefolgt war.