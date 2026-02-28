Lokale Wirtschaft: IHK-Sprechstunde mit Landrat

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Südthüringen setzt ihre Gespräche mit der regionalen Verwaltung fort und lädt Anfang März zu einer weiteren Unternehmersprechstunde mit dem Sonneberger Landrat Robert Sesselmann (AfD) ein.
Die Wirtschaftskammer in Sonneberg lädt Unternehmer zum Meinungsaustausch ein
Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Südthüringen setzt ihre Gespräche mit der regionalen Verwaltung fort und lädt Anfang März zu einer weiteren Unternehmersprechstunde mit dem Sonneberger Landrat Robert Sesselmann (AfD) ein.
Nach der Werbung weiterlesen
Das Format soll einen direkten Austausch zwischen den örtlichen Betrieben und der Kreisverwaltung ermöglichen und konkrete Anliegen aus dem Unternehmensalltag aufgreifen. Im Mittelpunkt der Unternehmersprechstunde stehen konkrete betriebliche Fragestellungen, aktuelle Herausforderungen sowie Perspektiven für die wirtschaftliche Entwicklung der Region.
In individuellen Einzelgesprächen haben Unternehmer die Möglichkeit, ihre Anliegen direkt mit dem Landrat zu erörtern, Anregungen einzubringen und gemeinsam Lösungsansätze zu diskutieren. Ziel ist es, die Rahmenbedingungen für die regionale Wirtschaft weiter zu verbessern und die Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandortes Sonneberg zu stärken.
Die Sprechstunde findet am 10. März von 14 bis 16 Uhr in der IHK-Niederlassung in Sonneberg statt. Unternehmen müssen sich bis zum 6. März anmelden unter E-Mail hammerschmidt@suhl.ihk.de oder Telefon (03675)7506252.