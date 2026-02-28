Lokale Wirtschaft: IHK-Sprechstunde mit Landrat

In individuellen Einzelgesprächen haben Unternehmer die Möglichkeit, ihre Anliegen direkt mit dem Landrat zu erörtern, Anregungen einzubringen und gemeinsam Lösungsansätze zu diskutieren. Ziel ist es, die Rahmenbedingungen für die regionale Wirtschaft weiter zu verbessern und die Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandortes Sonneberg zu stärken.