Lokale News aufs Handy: Die neue inSüdthüringen-App ist da

Die wichtigsten Nachrichten – immer zur richtigen Zeit. Mit diesem Ziel hat die Verlagsgruppe HCSB, zu der auch inSüdthüringen.de gehört, eine eigene App für ihre Leser entwickelt.
Nun können alle inSüdthüringen.de-Abonnenten ein neues Lese-Erlebnis nutzen. Unsere Briefing-App gibt es jetzt für iOS und Android. Mit ihr kommen Nachrichten aus Südthüringen intelligent aufs Handy.
Die wichtigsten Nachrichten – immer zur richtigen Zeit. Mit diesem Ziel hat die Verlagsgruppe HCSB, zu der auch inSüdthüringen.de gehört, eine eigene App für ihre Leser entwickelt.
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Mit der Briefing-App bieten wir unseren Premium-Abonnenten einen echten Mehrwert: Drei Mal am Tag erhalten Leser kompakte, sorgfältig kuratierte Nachrichtenpakete direkt auf ihr Smartphone. Morgens, mittags und abends hält die App zuverlässig auf dem Laufenden – mit genau den Informationen, die für die Leser und ihre Region wirklich relevant sind.
Dabei nimmt die App die Arbeit ab: Sie filtert KI-unterstützt die Vielzahl an Meldungen und stellt die Themen so zusammen, dass die Nutzer jederzeit schnell erfassen können, was wichtig ist. Alles ist klar, verständlich und übersichtlich präsentiert – damit wirklich jeder auf einen Blick alles sieht. Und wer mehr wissen möchte, gelangt mit einem Fingertipp direkt zum vollständigen Artikel.
Die neue Version der App firmiert nun unter dem Namen „+briefing“ und vereint vier Publikationen unter einem Dach: inSüdthüringen.de, den Nordbayerischen Kurier, die Frankenpost und die Neue Presse Coburg. Leser können beim ersten App-Start einfach auswählen, bei welcher Publikation Sie Ihr Digital-Abo haben, melden sich mit ihren bestehenden Zugangsdaten an und entdecken Nachrichten auf eine neue Art.
Sollte die Anmeldung mit den bestehenden Zugangsdaten nicht auf Anhieb funktionieren, prüfen Sie bitte, ob Sie die aktuellste Version 2.0.2 der App installiert haben. Aktualisieren Sie die App gegebenenfalls über den Google Play Store oder den Apple App Store und versuchen Sie anschließend erneut, sich anzumelden.
„Die App ist ein Spiegel der Homepage. Nur wollen wir den Lesern nicht alle Artikel gleichzeitig zumuten“, erläutert HCSB-Digital-Geschäftsführer Arnd Stessun, der an der Entwicklung beteiligt war. „Wir schauen: Welche sind die frischesten Artikel, welche werden wie oft geklickt. Daraus geben wir die bestmögliche Auswahl, was gerade die meisten lesen und am relevantesten ist.“
Die Briefing-App ist eine kostenfreie Ergänzung zum inSüdthüringen.de-Abo. Der Vorteil: Nutzer müssen Nachrichten nicht mehr aktiv suchen – die Nachrichten kommen direkt zu ihnen. Die Bedienoberfläche ist dabei möglichst minimalistisch und intuitiv gehalten, um den Nachrichtenkonsum zu vereinfachen.