 
Region
Blaulicht
Meinung
Sport
Genuss & Freizeit
Bei uns daheim
Deutschland & Welt
Wirtschaft & Finanzen
Gesellschaft
  2. Region
  4. Thüringen

  6. Die neue inSüdthüringen-App ist da

Lokale News aufs Handy Die neue inSüdthüringen-App ist da

Nun können alle inSüdthüringen.de-Abonnenten ein neues Lese-Erlebnis nutzen. Unsere Briefing-App gibt es jetzt für iOS und Android. Mit ihr kommen Nachrichten aus Südthüringen intelligent aufs Handy.

Lokale News aufs Handy: Die neue inSüdthüringen-App ist da
1
Arnd Stessun ist Geschäftsführer Digital bei inSüdthürngen.de und einer der Hauptverantwortlichen für die Entwicklung der „Briefing“-App. Foto: Redaktion

Die wichtigsten Nachrichten – immer zur richtigen Zeit. Mit diesem Ziel hat die Verlagsgruppe HCSB, zu der auch inSüdthüringen.de gehört, eine eigene App für ihre Leser entwickelt.

Nach der Werbung weiterlesen

Mit der Briefing-App bieten wir unseren Premium-Abonnenten einen echten Mehrwert: Drei Mal am Tag erhalten Leser kompakte, sorgfältig kuratierte Nachrichtenpakete direkt auf ihr Smartphone. Morgens, mittags und abends hält die App zuverlässig auf dem Laufenden – mit genau den Informationen, die für die Leser und ihre Region wirklich relevant sind.

Die neue +briefing App ist da Foto: HCSB

Auswahl nach Aktualität und Relevanz

Dabei nimmt die App die Arbeit ab: Sie filtert KI-unterstützt die Vielzahl an Meldungen und stellt die Themen so zusammen, dass die Nutzer jederzeit schnell erfassen können, was wichtig ist. Alles ist klar, verständlich und übersichtlich präsentiert – damit wirklich jeder auf einen Blick alles sieht. Und wer mehr wissen möchte, gelangt mit einem Fingertipp direkt zum vollständigen Artikel.

Hier geht’s zur neuen App: +briefing 

Die neue Version der App firmiert nun unter dem Namen „+briefing“ und vereint vier Publikationen unter einem Dach: inSüdthüringen.de, den Nordbayerischen Kurier, die Frankenpost und die Neue Presse Coburg. Leser können beim ersten App-Start einfach auswählen, bei welcher Publikation Sie Ihr Digital-Abo haben, melden sich mit ihren bestehenden Zugangsdaten an und entdecken Nachrichten auf eine neue Art.

Unsere Empfehlung für Sie

Neue iS-App für Alle: Wir wollen Orientierung statt Nachrichtenflut

12.11.2026 11:00 Neue iS-App für Alle Wir wollen Orientierung statt Nachrichtenflut

Dreimal täglich die wichtigsten Nachrichten aus der Region, kompakt und übersichtlich: Das bietet die inSüdthüringen.de-App "Briefing" - für iOS und Android.

Probleme beim Login?

Sollte die Anmeldung mit den bestehenden Zugangsdaten nicht auf Anhieb funktionieren, prüfen Sie bitte, ob Sie die aktuellste Version 2.0.2 der App installiert haben. Aktualisieren Sie die App gegebenenfalls über den Google Play Store oder den Apple App Store und versuchen Sie anschließend erneut, sich anzumelden.

Gratis-App für inSüdthüringen.de-Abonnenten

„Die App ist ein Spiegel der Homepage. Nur wollen wir den Lesern nicht alle Artikel gleichzeitig zumuten“, erläutert HCSB-Digital-Geschäftsführer Arnd Stessun, der an der Entwicklung beteiligt war. „Wir schauen: Welche sind die frischesten Artikel, welche werden wie oft geklickt. Daraus geben wir die bestmögliche Auswahl, was gerade die meisten lesen und am relevantesten ist.“

Die Briefing-App ist eine kostenfreie Ergänzung zum inSüdthüringen.de-Abo. Der Vorteil: Nutzer müssen Nachrichten nicht mehr aktiv suchen – die Nachrichten kommen direkt zu ihnen. Die Bedienoberfläche ist dabei möglichst minimalistisch und intuitiv gehalten, um den Nachrichtenkonsum zu vereinfachen.