Lokale News aufs Handy: Die neue inSüdthüringen-App ist da

Die neue +briefing App ist da Foto: HCSB

Auswahl nach Aktualität und Relevanz

Dabei nimmt die App die Arbeit ab: Sie filtert KI-unterstützt die Vielzahl an Meldungen und stellt die Themen so zusammen, dass die Nutzer jederzeit schnell erfassen können, was wichtig ist. Alles ist klar, verständlich und übersichtlich präsentiert – damit wirklich jeder auf einen Blick alles sieht. Und wer mehr wissen möchte, gelangt mit einem Fingertipp direkt zum vollständigen Artikel.