Die Gustav-König-Straße behält ihren kulinarischen Mittelpunkt: Mit viel Engagement, Stil und Persönlichkeit hat eine lokale Unternehmerin das traditionsreiche Metropol übernommen und zu neuem Leben erweckt. Was einst als Café begann, entwickelte sich im Laufe der Jahre zu einer beliebten Bar- und Restaurantadresse in der Spielzeugstadt – und nun wird ein neues Kapitel der Sonneberger Gastronomiegeschichte aufgeschlagen.