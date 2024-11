Rechtzeitig vorbereitet zu sein ist in der Rhön wichtig: Manchmal geht es hier ganz schnell mit dem Schnee – und damit auch mit dem Wintervergnügen in der Loipe. Heiko Fuchs und Lorenz Herbarth haben darum die Pistenraupe und den Motorschlitten für die Wintersaison startklar gemacht. „Auf den Wegen haben wir, wo es notwendig war, die Orientierungspfosten gestellt“, so Fuchs.