München (dpa/lby) - Knapp eine Million Beschäftigte in Bayern werden nach Berechnungen des DGB ab 1. Januar den auf 13,90 erhöhten gesetzlichen Mindestlohn bekommen. Das sind 14,6 Prozent der bayerischen Arbeitnehmer, wie der Gewerkschaftsbund in München mitteilte. Besonders hoch ist der Anteil der Niedrigverdiener demnach im Gastgewerbe mit über 47 Prozent. Die Erhöhung des Mindestlohns sei nicht nur eine Frage der sozialen Gerechtigkeit, sondern auch ein wichtiger Beitrag zur Stabilisierung der Kaufkraft, sagte Bernhard Stiedl, der Vorsitzende des DGB Bayern.