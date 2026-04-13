Bis in die Nacht sollen sie getagt haben, die Spitzen der Regierungskoalition in Berlin. In der Villa Borsig, mit Blick auf den Tegeler See. Unter den Ideen, mit denen sie Deutschland reformieren wollen, soll auch eine Verkürzung der Lohnfortzahlung im Krankheitsfall sein. Bestätigt wurde das am Montag nicht, Kanzler Merz sagte nur soviel: Jeder solle einen Beitrag leisten, um das Gesundheitssystem wieder auf finanziell sichere Füße zu stellen. Bei allem, was bisher zu hören ist, ist allerdings zu befürchten, dass es vor allem die Versicherten sein werden, die einen Beitrag leisten müssen.