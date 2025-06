München (dpa/lby) - Auf Druck des Bundesverfassungsgerichts erhalten arbeitende Gefangene in Bayern ab 1. Juli einen Stundenlohn von 3,37 Euro. Der Landtag will am Donnerstag in seiner Sitzung einen entsprechenden Gesetzesantrag beschließen. Derzeit erhalten Bayerns Häftlinge 2,02 Euro. Die Zustimmung des Parlaments ist letztlich eine reine Formalie.