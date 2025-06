Erfurt (dpa/th) - In Thüringen sind im ersten Quartal dieses Jahres die Löhne schneller gestiegen als die Verbraucherpreise. Die Reallöhne fielen 1,7 Prozent höher aus als im Vorjahreszeitraum, teilte das Statistische Landesamt in Erfurt mit. Damit haben Arbeitnehmer etwas mehr finanziellen Spielraum als vor einem Jahr - ihre Kaufkraft hat sich verbessert. Lohnerhöhungen waren in der jüngeren Vergangenheit oft verpufft, weil die Verbraucherpreise schneller stiegen.