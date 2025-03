Wenn man in der „Praxis für Logopädie“ im Neuhäuser Gewerbegebiet am Herrnberg den Behandlungsraum am Ende des Ganges linker Hand betritt, dann wird man dort nicht nur von einem strahlenden Lächeln von Mareike Schröter begrüßt, sondern auch von einem tiefen grummelnden „Wuff“. Schließlich ist das nicht nur der Arbeitsplatz der staatlich anerkannten Logopädin und zugleich Praxis-Inhaberin, sondern auch der von Hündin Ruby. Bald zumindest. Denn aktuell befindet sich die zweijährige Labrador-Retriever-Dame noch mitten in der Ausbildung zum Therapiebegleithund.