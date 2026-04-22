Logistikzentrum in Erfurt: Nächste Runde im Streit um Einigungsstelle bei Zalando

Erfurt (dpa/th) - Der juristische Streit um eine vom Unternehmen geforderte Schlichtungsstelle für das von der Schließung bedrohte Zalando-Logistikzentrum in Erfurt geht in die nächste Runde. Der Betriebsrat bringt die Auseinandersetzung in die zweite Arbeitsgerichtsinstanz. Es sei gegen den Beschluss des Arbeitsgerichts Erfurt zur Einsetzung einer Einigungsstelle, bei der es um Interessenausgleich und Sozialplan gehen soll, Beschwerde beim Landesarbeitsgericht Thüringen eingelegt worden, teilte der Betriebsrat in Erfurt mit.