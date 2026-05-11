Logistikzentrum in Erfurt: Fronten bei Zalando verhärtet - kein Gespräch

Erfurt (dpa/th) - Der Betriebsrat des von einer Schließung bedrohten Zalando-Logistikzentrums in Erfurt wirft dem Vorstand vor, ein Gesprächsangebot verstreichen zu lassen. Nach der Übergabe von 1.250 Karten mit Sorgen und Forderungen von Belegschaftsmitgliedern und ihren Angehörigen in der vergangenen Woche in Berlin habe die Arbeitnehmervertretung ein Treffen ohne Anwälte und Berater vorgeschlagen, erklärte der Betriebsrat. Es gehe darum, "die festgefahrene Situation zu lösen und die für die Belegschaft zermürbende Ungewissheit zu beenden".