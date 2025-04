Kempten/München - Der Logistikkonzern Dachser will die schwierige Wirtschaftslage in Deutschland und Europa für verstärkte Investitionen nutzen. "Wer im Abschwung agiert, wer klug und konsequent investiert, der geht mit Rückenwind in den nächsten Aufschwung", sagte Vorstandschef Burkhard Eling in München.