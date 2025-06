Logistik: Nach 21 Jahren: Neuer Tarif für Spediteure und Güterverkehr

Verband beklagte zuletzt Auswirkungen einer Konjunkturflaute

Die neue Einigung sieht nun einen Stundenlohn von 14,71 Euro im laufenden und 15,29 Euro im kommenden Jahr vor, so Kammer. Die Laufzeit beträgt 22 Monate, heißt es in einer Mitteilung des Verbandes. Die Gewerkschaft Verdi wertet die Verständigung als Erfolg. "Ich bin stolz, dass wir ein Ergebnis gekriegt haben, was fast einen Euro über der Fläche in Sachsen und Sachsen-Anhalt liegt", sagte Verdi-Verhandlungsführer Normen Schulze der dpa.