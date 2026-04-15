Bereits zum 14. Mal steht Anfang Mai in der Glasstadt ein Korbblütler im Mittelpunkt des Geschehens, den viele immer noch als Unkraut betrachten. Dabei hat der Löwenzahn – in Lauscha Mellichstoock genannt – dank zahlreicher gesundheits- und ernährungsbewusster Tendenzen immerhin schon einiges aufgeholt auf der Skala der auch für den Menschen wichtigen Pflanzen. Als Nahrungs-, Genuss- und Heilmittel wird er mittlerweile vielerorts anerkannt.