Tacherting (dpa/lby) - Durch eine ätzende Flüssigkeit in einem Mülleimer ist ein Müllwerker in Tacherting (Landkreis Traunstein) schwer verletzt worden. Die Flüssigkeit sei dem 21-Jährigen beim Entleeren der Tonne über die Jackenärmel und Handschuhe gelaufen, teilte die Polizei mit. Sanitäter brachten den jungen Mann am Mittwoch mit schweren Verätzungen in ein Krankenhaus.