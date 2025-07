Ab dem 1. September kann in der Gemeinde Barchfeld-Immelborn wieder offiziell gekegelt werden, teilte Bürgermeister Ralph Groß (CDU) im Gemeinderat mit. Nach intensiven Gesprächen mit den Eigentümern der Kegelbahn in der Straße der Einheit in Barchfeld sei eine einvernehmliche Lösung gefunden worden.