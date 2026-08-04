Eines stellt Stadtbrandmeister Michael Friedrich sofort fest: „Die Löschwasserversorgung für das Dampflokwerk und die Erlebniswelt ist gesichert!“ Für das Mischgebiet in der Straße Am Flutgraben, in dem sich Firmen, Schulen, Freizeit- und medizinische Einrichtungen sowie Wohnbebauung befinden, gebe es gesetzliche Vorschriften für das Vorhalten von ausreichend Löschwasser. „Bei einem extremen Großbrand wie dem am vorigen Dienstag reicht das natürlich nicht aus“, ordnet der Stadtbrandmeister die Situation ein.