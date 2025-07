Udestedt (dpa/th) - In Udestedt (Landkreis Sömmerda) ist in der Nacht zu Montag eine Scheune in Brand geraten. In dem Gebäude lagerten etwa 1.800 Strohballen, wie die Polizei am Morgen mitteilte. Der Schaden liegt einer ersten Schätzung zufolge bei 175.000 Euro. Die Löscharbeiten werden voraussichtlich bis zum Mittag andauern. Es sei nichts anderes möglich gewesen, als das Gebäude kontrolliert abbrennen zu lassen, hieß es.