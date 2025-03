Löcher in der Straße: „Dieser Tipp ist nicht heiß“

Diesen Schuh mag sich die Gemeindechefin trotz ihrer Sympathie fürs Sonneberger Reiterlein – „mein Herz schlägt schon seit der Kindheit (auch) für Pferde (und Pferdlein)“ – nur bedingt anziehen. In einem Schreiben an die Redaktion äußert Müller-Gothe: „Selbstverständlich stehe ich für Kritik an den Zuständen im Gemeindegebiet in der Verantwortung. Diese, wie die für die Unterschriftsleistung auf Aufträgen, zum Beispiel an Straßenbaufirmen, nehme ich sehr gerne wahr. Einzig reicht das Geld nicht, um dem Reparaturstau, der bedauerlicherweise in allen Ortsteilen und nicht nur in meinem Heimatortsteil Mengersgereuth-Hämmern augenfällig ist, in zufriedenstellender Weise entgegenwirken zu können.“