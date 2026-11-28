So viel Suhl war nie in den zweiundzwanzig „Adventsfesten der 100.000 Lichter“, die aus der kleinen Stadt in die große Fernsehwelt übertragen wurden: Mit einem wahren Loblied auf die bewährte Heimat-Basis hat Moderator Florian Silbereisen während der Sendung zugesagt, dass er Deutschlands größte Weihnachtsshow auch im kommenden Jahr wieder im Suhler CCS produzieren wird. „Wir stehen zu Suhl“, rief Silbereisen kurz vor 22 Uhr bei der Live-Übertragung dem Millionenpublikum zu – und neben ihm konnten Suhls Oberbürgermeister André Knapp und Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt breit grinsend ihr Glück gar nicht fassen.