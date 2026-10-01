Lobbyverband Steuerzahlerbund kritisiert sorglosen Umgang mit Steuergeld

Berlin - Der Lobbyverband Bund der Steuerzahler wirft Bund, Ländern und Kommunen einen sorglosen Umgang mit Steuergeld vor. In seinem neuen "Schwarzbuch 2026/27" stellt der Verband wieder 100 Fälle vor. "In diesem Sinne ist das Schwarzbuch auch ein Stück weit ein Beitrag dafür, dass wir demokratische Strukturen stärken müssen", sagte Präsident Reiner Holznagel bei der Vorstellung in Berlin. Es müsse mehr Kontrolle und Transparenz gefördert werden, zudem müsse Politik erklären und begründen, warum Entscheidungen getroffen würden, sagte Holznagel.