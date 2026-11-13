Lobbyismus: Umweltverbände rügen Einfluss von Öl-Lobby auf Klimagipfel

Antalya - Auf der Klimakonferenz in der Türkei sind nach einer Datenanalyse von Klimaschützern viele große Umweltverschmutzer ganz offiziell akkreditiert – gemeint sind etwa Lobbyisten und Konzerne der Öl-, Gas- und Kohlebranche sowie der Agrarindustrie oder Tech-Konzerne. Eine Auswertung von UN-Daten ergibt laut dem Bündnis "Kick Big Polluters Out", dass etwa Vertreter von 60 Verbänden für fossile Brennstoffe in Antalya Zugang zum Gelände der COP31 bekommen haben, wie die Konferenz im UN-Jargon heißt. Dazu kommen 16 bedeutende Geldgeber und Banken für Öl, Gas und Kohle.