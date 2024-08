Lobbyismus: Thüringer Lobbyregister sorgt für mehr Transparenz

Demokratie lebe vom Vertrauen der Bürger und Bürgerinnen in die Menschen, die sie in Parlamenten und Institutionen vertreten, äußerte die Grünen-Abgeordnete Madeleine Henfling. "Thüringen geht darüber hinaus den Weg der vollen Transparenz bei Nebeneinkünften und verbietet Direktspenden an Abgeordnete."

Vier Kriterien galten

Untersucht wurden vier Kriterien für eine integre und transparente Politik: Hat ein Land ein Lobbyregister und wie ist es ausgestaltet? Wird das Mitwirken von Lobbyisten an Gesetzen durch einen sogenannten legislativen Fußabdruck offengelegt? Gibt es Karenzzeiten für Regierungsmitglieder und Spitzenbeamte, wenn sie von der Politik in die Privatwirtschaft wechseln? Und welche Verhaltensregeln, Anzeigepflichten und Verbote beispielsweise für Nebentätigkeiten von Abgeordneten gibt es? Jedes dieser Kriterien floss zu 25 Prozent in die Gesamtbewertung ein.