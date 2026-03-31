Olaf Reiber ist kein Lehrer, der schnell laut wird. Ganz im Gegenteil – wissen Kollegen und Schülerschaft. Seit 1994 unterrichtet er an der Hermann-Lietz-Schule in Haubinda. Viel hat er im Schulsystem kommen und gehen sehen. Doch was seine aktuelle neunte Klasse betrifft – da lässt ihn ein Thema einfach nicht los: der Qualifizierende Hauptschulabschluss – und die Frage der Fairness. Denn aus seiner Sicht haben Hauptschüler in Thüringen deutlich schlechtere Chancen als Realschüler, wenn es um Prüfungen und Abschlüsse geht.
Lobby für Hauptschüler Haubinda will Gerechtigkeit
Daniela Rust 31.03.2026 - 12:00 Uhr