Olaf Reiber ist kein Lehrer, der schnell laut wird. Ganz im Gegenteil – wissen Kollegen und Schülerschaft. Seit 1994 unterrichtet er an der Hermann-Lietz-Schule in Haubinda. Viel hat er im Schulsystem kommen und gehen sehen. Doch was seine aktuelle neunte Klasse betrifft – da lässt ihn ein Thema einfach nicht los: der Qualifizierende Hauptschulabschluss – und die Frage der Fairness. Denn aus seiner Sicht haben Hauptschüler in Thüringen deutlich schlechtere Chancen als Realschüler, wenn es um Prüfungen und Abschlüsse geht.