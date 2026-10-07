Lob für Neugestaltung: Thüringer Bibliothekspreis geht nach Ilmenau

Die Stadtbibliothek in Ilmenau hat den Thüringer Bibliothekspreis gewonnen. Die Jury zeichnete die Bibliothek für ihre gelungene Neugestaltung aus, die einen Raum für Begegnung und chancengleiche Bildung schaffe, teilte der Landesverband Thüringen im Deutschen Bibliotheksverband mit. In der Bibliothek gebe es unter anderem einen neuen Lernraum, einen Kinderbereich und einen reizarmen Rückzugsort. Die Jury lobte die Stadtbibliothek dafür, die Bibliothek als einen "Dritten Ort" weiterzudenken für alle Generationen. Der Hauptpreis ist mit 10.000 Euro dotiert.