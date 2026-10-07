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Lob für Neugestaltung Thüringer Bibliothekspreis geht nach Ilmenau

Lea Marie Kläsener

Der Thüringer Bibliothekspreis geht in diesem Jahr an die Stadtbibliothek in Ilmenau. Sie habe sich zu einem «Dritten Ort» entwickelt, lobt die Jury.

Lob für Neugestaltung: Thüringer Bibliothekspreis geht nach Ilmenau
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Der Landesverband verleiht einen Hauptpreis und zwei Förderpreise. (Symbolbild) Foto: Robert Michael/dpa

Die Stadtbibliothek in Ilmenau hat den Thüringer Bibliothekspreis gewonnen. Die Jury zeichnete die Bibliothek für ihre gelungene Neugestaltung aus, die einen Raum für Begegnung und chancengleiche Bildung schaffe, teilte der Landesverband Thüringen im Deutschen Bibliotheksverband mit. In der Bibliothek gebe es unter anderem einen neuen Lernraum, einen Kinderbereich und einen reizarmen Rückzugsort. Die Jury lobte die Stadtbibliothek dafür, die Bibliothek als einen "Dritten Ort" weiterzudenken für alle Generationen. Der Hauptpreis ist mit 10.000 Euro dotiert.

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Förderpreis für Generationen-Projekt

Zwei Förderpreise mit jeweils 2.500 Euro Preisgeld gehen demnach an die Bibliothek Georgenthal (Landkreis Gotha) und die Stadt-, Kreis- und Fahrbibliothek Apolda/Weimarer Land. Bei der "Generationen-Lesezeit" in Georgenthal lesen Kinder, Jugendliche und Senioren gemeinsam in Lesepartnerschaften und tauschen sich aus, wie es hieß.

Die Bibliothek in Apolda gestaltet den Angaben zufolge einen neuen Kinderbereich mit einem Teil zum Krabbeln, einem für Eltern und Kinder und einem für Grundschulkinder. Die Preise werden am 21. Oktober beim 31. Thüringer Bibliothekstag in Gera durch den Landesverband und die Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-Thüringen verliehen.