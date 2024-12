Nagelsmann habe den Umbruch in der DFB-Auswahl erfolgreich gestaltet, so Neuendorf. Der Bundestrainer verstehe es, "junge Leute zu integrieren, ohne dass man einen Leistungsabfall bemerkt. Er lässt einen begeisternden Fußball spielen, ist sehr ehrgeizig, will jedes Spiel gewinnen. Was den positiven Effekt hat, dass wieder eine enge Verbindung zwischen den Fans und der Nationalmannschaft entstanden ist", lobte der 63-Jährige.