Lkw-Transitverkehr: Tirol bremst Lkw-Verkehr – 19 Kilometer Stau auf der A93

Kiefersfelden (dpa/lby) - Auf bis zu 19 Kilometern Länge ging es für Lastwagen auf der Autobahn 93 Richtung Tirol am Abend nur stockend voran: Der Megastau bildete sich laut Verkehrspolizeiinspektion Rosenheim wegen der Blockabfertigung durch das österreichische Bundesland Tirol am Grenzübergang Kiefersfelden. Damit beschränkt Tirol die Einreise nach Österreich immer wieder auf etwa 200 Lkw pro Stunde.