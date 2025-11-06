 
Lkw-Kollision Schwerer Lkw-Unfall auf A3

220.000 Euro Sachschaden, schwer verletzter Fahrer, blockierte Autobahn: Zwei Lkw kollidieren, die Fahrbahn wird von Ladung und Wrackteilen übersät.

Auf der A3 kam es zu einem heftigen Auffahrunfall. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa

Mühlhausen (dpa/lby) - Bei einem Lkw-Auffahrunfall auf der A3 bei Höchstadt-Nord ist ein 29-jähriger Fahrer schwer verletzt worden. Die Fahrbahn war für Stunden blockiert, wie die Polizei mitteilte. In Fahrtrichtung Regensburg, kurz vor der Anschlussstelle Höchstadt-Nord, fuhr ein Lkw demnach gegen einen vorausfahrenden Lkw, der verkehrsbedingt mit geringerer Geschwindigkeit unterwegs war. Es kam zu einem heftigen Aufprall, Fahrzeugteile und Teile der Ladung verteilten sich über die gesamte Fahrbahn.

Fahrer schwer verletzt

Der 29 Jahre alte Fahrer des hinteren Lkws sei in seinem Fahrerhaus eingeklemmt und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, konnten ihn Rettungskräfte befreien und in ein Krankenhaus bringen. Der 40 Jahre alte Unfallgegner sei unverletzt geblieben. Beide Fahrzeuge seien schwer beschädigt worden. Nach Angaben der Polizei entstand ein Sachschaden von etwa 220.000 Euro.

Sperrung der A3

Der Polizei zufolge war die A3 in Richtung Regensburg ab der Anschlussstelle Schlüsselfeld noch bis in den Nachmittag hinein gesperrt. Der Verkehr wurde abgeleitet. Den Angaben nach kam es auf den Umleitungsstrecken zu Verkehrsbehinderungen.