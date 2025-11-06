Lkw-Kollision: Schwerer Lkw-Unfall auf A3

Mühlhausen (dpa/lby) - Bei einem Lkw-Auffahrunfall auf der A3 bei Höchstadt-Nord ist ein 29-jähriger Fahrer schwer verletzt worden. Die Fahrbahn war für Stunden blockiert, wie die Polizei mitteilte. In Fahrtrichtung Regensburg, kurz vor der Anschlussstelle Höchstadt-Nord, fuhr ein Lkw demnach gegen einen vorausfahrenden Lkw, der verkehrsbedingt mit geringerer Geschwindigkeit unterwegs war. Es kam zu einem heftigen Aufprall, Fahrzeugteile und Teile der Ladung verteilten sich über die gesamte Fahrbahn.