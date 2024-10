Lkw-Hersteller: MAN-Hersteller Traton mit stabiler Auftragslage

Der Umsatz stieg zwischen Januar und September im Jahresvergleich um 3 Prozent auf 35,3 Milliarden Euro. Das bereinigte operative Ergebnis wuchs um 11 Prozent auf 3,26 Milliarden Euro. Der Auftragseingang blieb mit 189.769 Fahrzeugen zum Vorjahreszeitraum stabil, was vor allem an einem Plus bei den Bussen lag. Bei Lkw betrug das Minus ein Prozent. Die Anbieter in der Branche kämpfen derzeit vor allem mit der Kaufzurückhaltung auf dem europäischen Markt.