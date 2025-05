Das Thema war schon zur vorigen Sitzung des Grabfeld-Gemeinderates präsent: Eine Feuerwehr funktioniert nur, wenn es Kameraden gibt, welche Einsatzfahrzeuge fahren können. Und da die meisten aufgrund von Größe und Beladung nur mit Lkw-Führerschein zu steuern sind, braucht es Mitglieder in den Einsatzabteilungen, welche die Berechtigung für die Klassen C oder teilweise CE haben. Gemeindebrandmeister Mike Wenzel hatte zur erwähnten Sitzung auf den Bedarf jetzt und in den kommenden Jahren hingewiesen und mehrere Finanzierungsvorschläge präsentiert. Zwar bezuschusst das Land die Ausbildung für die Führerscheinklassen, doch die Gesamtkosten liegen im Durchschnitt bei aktuell mindestens 2800 beziehungsweise 3900 Euro (CE).