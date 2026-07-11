Himmelkron (dpa/lby) - Beim Brand eines Lastwagens in Oberfranken ist ein Schaden in Millionenhöhe entstanden. Verletzt wurde niemand. Nach Polizeiangaben hatte ein geplatzter Reifen das Feuer verursacht. Auch die Ladung, eine Antriebseinheit für einen Kran, fing Feuer und brannte vollständig aus. Die Bundesstraße 303 bei Himmelkron (Landkreis Kulmbach) war stundenlang gesperrt. Die Bergung habe sich bis in den frühen Vormittag gezogen, so die Polizei.