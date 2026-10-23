Leipzig (dpa/sn) - Das Landeskriminalamt Sachsen (LKA) schließt ein politisches Motiv für den Brandanschlag mit Millionenschaden in Leipzig nicht aus und bitte die Bevölkerung um Mithilfe. Konkret ist das Polizeiliche Terrorismus- und Extremismus-Abwehrzentrum (PTAZ) im LKA mit dem Fall befasst, teilte die Behörde mit. Man suche nach Zeugen, die in der Nacht zum Donnerstag oder an den Tagen zuvor im Umfeld des Brandortes verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben.