Tobias Fuchs ist Mitglied des fünfköpfigen Vorstandsteams beim WSV Brotterode. Er erfühlt dort die Funktion des „Vorstands für Sportstätten, Technik, Projekte und Logistik“. Und ein ganz besonderes Sportstätten-Projekt hat den Verein in den vergangenen Jahren geprägt. Die Brotteröder haben eine neue Inselbergschanze und der WSV wartet noch mit dem Feiern. Stattdessen treibt man emsig die Vorbereitungen für die Einweihung beim COC im nächsten Frühjahr voran. Beim WSV-Vorstandsmitglied haben wir nachgefragt, wie es war und wie es sein wird.