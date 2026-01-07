Im Rock Molle in Hildburghausen startet man laut ins neue Musikjahr. Am Samstag, 10. Januar gibt’s Alternative Rock und Poppunk auf die Ohren. Zwei Bands aus dem Fränkischen werden dafür sorgen, dass es kracht. Pantsdown aus Coburg bringen modernen Alternative Rock mit Metal-Attitüde nach Hildburghausen. Rock-Riffs treffen auf eingängige Melodien und die kraftvolle Röhre von Sänger Benni Batyi – progressive Elemente sorgen für die Würze.