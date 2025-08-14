Live-Musik in Suhl: Ampezzan und Buechs machen`s Live mit Mölli

Live-Musik-Abende zur abendlichen Sommerzeit sind in diesem Jahr in Suhl eher Fehlanzeige. Weder das SOS-Festival, noch die Schwarzbiernacht locken in 2025 zu gemütlichen Stunden in die Innenstadt. Daniela Hofmann und Pierre Ampezzan, beide gewissermaßen Gastronomie-Nachbarn im Congress Centrum Suhl CCS wollen das nicht so stehen lassen. „Wir hatten schon vor ein paar Wochen zum ersten Mal darüber gesprochen, ob wir nicht vielleicht selbst einen Abend mit Live-Musik auf der Freifläche vor unseren Lokalen organisieren“, so Daniela Hofmann, Chefin der „Buechs“. Mit Pierre Ampezzan vom gleichnamigen Eiscafe in ihrer direkten Nachbarschaft hatte sie schnell einen Verbündeten gefunden. „Es ist nicht soviel geboten, in Sachen Live-Musik im diesjährigen Suhler Sommer. Also wollen wir es selbst versuchen, etwas auf die Beine zu stellen“, macht Pierre Ampezzan klar, dass es nicht schwer war ihn zu überzeugen.