Live-Musik in Suhl Ampezzan und Buechs machen`s Live mit Mölli

Lars Koch

Nachdem es in diesem Jahr in Suhl weder das SOS-Festival noch die Schwarzbiernacht gibt, organisieren zwei Gastronomen im CCS selbst einen Live-Musik-Abend.

 
Live-Musik in Suhl: Ampezzan und Buechs machen`s Live mit Mölli
Der Mölli singt wieder live in Suhl.  

Live-Musik-Abende zur abendlichen Sommerzeit sind in diesem Jahr in Suhl eher Fehlanzeige. Weder das SOS-Festival, noch die Schwarzbiernacht locken in 2025 zu gemütlichen Stunden in die Innenstadt. Daniela Hofmann und Pierre Ampezzan, beide gewissermaßen Gastronomie-Nachbarn im Congress Centrum Suhl CCS wollen das nicht so stehen lassen. „Wir hatten schon vor ein paar Wochen zum ersten Mal darüber gesprochen, ob wir nicht vielleicht selbst einen Abend mit Live-Musik auf der Freifläche vor unseren Lokalen organisieren“, so Daniela Hofmann, Chefin der „Buechs“. Mit Pierre Ampezzan vom gleichnamigen Eiscafe in ihrer direkten Nachbarschaft hatte sie schnell einen Verbündeten gefunden. „Es ist nicht soviel geboten, in Sachen Live-Musik im diesjährigen Suhler Sommer. Also wollen wir es selbst versuchen, etwas auf die Beine zu stellen“, macht Pierre Ampezzan klar, dass es nicht schwer war ihn zu überzeugen.

Bunte Song-Mischung bei freiem Eintritt

Als Verstärkung haben sich die Beiden den Geraer Jens Möller, vielen in Suhl sicherlich von vergangenen Schwarzbiernächten besser als Der Mölli bekannt, ins Boot geholt. Mölli kommt mit Oldies, Schlagern, Partymusik, Pop und Country und natürlich seiner Gitarre daher. Stimmlich ist Mölli irgendwo zwischen Pavarotti und Harald Juhnke zu Hause und hat laut eigener Aussage die Songs im Gepäck, die die Leute schon lange mal wieder hören wollten.

Stattfinden soll der Live-Musik-Abend schon am morgigen Samstag. Sowohl die Buechs als auch das Eiscafé haben am Sonnabend ganz normal geöffnet. Von 17.30 Uhr bis gegen 18 Uhr wird aufgebaut und vorbereitet. Ab 18 Uhr ist dann wieder geöffnet und gegen 20 Uhr zupft dann Mölli die Klampfe. Der Eintritt ist frei. Der gemütlich-musikalische Abend soll bis gegen Mitternacht dauern.