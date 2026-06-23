Ehefrau Trudie ist beste Freundin und Kritikerin

Für Begeisterung im Publikum des Rijksmuseums sorgte eine reduzierte Version des Police-Songs "Every Little Thing She Does Is Magic". Er habe es über eine junge Frau geschrieben, die einst bei ihm nebenan wohnte. "Ich habe mich sofort in sie verliebt. Aber es hat zwei Jahre gedauert, bis ich den Mut hatte, sie anzusprechen", so Sting, der anschließend auflöste, dass es um seine Frau Trudie Styler geht.

Seit den 80er Jahren sind die beiden ein Paar. Seit 1992 sind sie verheiratet. "Sie ist nicht nur meine Frau, sondern auch meine beste Freundin und gewissermaßen meine Kritikerin", sagt Sting im dpa-Gespräch. "Sie sorgt dafür, dass ich ehrlich zu mir selbst bleibe, und das ist ein riesiger Gewinn in meinem Leben. Ich kann gar nicht genau erklären, wie sie das macht – aber sie tut es."

Pausen? - "Das Konzept musst du mir erklären"

Gerade war Sting mit "The Last Ship" eine Woche in der Metropolitan Opera in New York zu Gast. Im August kehrt er mit dem Musical nach Amsterdam zurück, bevor es am Londoner West End gastiert. Davor und danach setzt er seine "Sting 3.0"-Tournee in Europa und Nordamerika fort.

Längere Pausen sind nichts für den rastlosen Musiker. "Das Konzept musst du mir erst einmal erklären. Ich verstehe das nicht wirklich", scherzt er.

Sein Job sei auch mitverantwortlich für seine körperliche Fitness. "Ich glaube, Musik hält einen frisch. Musik besteht aus Schwingungen. Wenn man singt und spielt, schwingt der ganze Körper mit. Und ich glaube, im Einklang zu schwingen, ist sehr gesund."