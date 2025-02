Litfaßsäulen: Litfaßsäulen - Nostalgischer Charme trotzt Digitalisierung

Auch die Stadt Gera will auf die aktuell zehn im Stadtgebiet verteilten Säulen nicht verzichten, wie Felix Eckerle vom Kulturamt sagt. "Sie fallen auch heute noch - oder besonders wieder - durch ihre Form auf und eignen sich somit bestens als Werbeträger." Nach wie vor hätten sie eine zentrale Stellung als Teil des Offline-Werbeportfolios der Stadt. In der Stadt Gotha sind einer Sprecherin zufolge aktuell 38 Litfaßsäulen in Nutzung. Selbst in Städten wie Jena und Erfurt, die inzwischen zahlreiche digitale Großflächen im Betrieb haben, sind die Säulen bis heute wichtig.