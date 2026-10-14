Ob man das im neuen Film vermisst? Vielleicht ein bisschen. Doch eigentlich ist es auch gut, dass der neue "Sinn und Sinnlichkeit" sich deutlich unterscheidet. Oakley setzt andere Akzente und passt mit dem melancholischen Unterton gut in die heutige Zeit, die weniger auf Illusionen setzt. Manches ist am Ende eben anders, als man es sich vorgestellt hat. Das erkennt auch Marianne und sagt weise: "Orte sind wie Menschen. Sie entsprechen nie unseren Erwartungen".