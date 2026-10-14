München - Die romantische Komödie "Sinn und Sinnlichkeit" von Ang Lee gilt als Kultfilm. Stars wie Emma Thompson, Kate Winslet, Hugh Grant und Alan Rickman wurden vor 30 Jahren für die Verfilmung des Romans "Verstand und Gefühl" von Jane Austen gefeiert. Nun gibt es eine Neuauflage mit Daisy Edgar-Jones ("Normal People"), "Outlander"-Star Caitriona Balfe, Fiona Shaw ("Harry Potter") und Frank Dillane ("Fear the Walking Dead"). Was man über "Sinn und Sinnlichkeit" von 2026 wissen muss und ob die Literaturverfilmung an Lees Meisterwerk heranreicht.