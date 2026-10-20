Jelinek, deren väterlicher Stammbaum teils jüdische Wurzeln hat, hat sich auch stets für die Aufarbeitung der NS-Zeit starkgemacht. Zudem hat sie sich klar gegen die FPÖ positioniert und damit die rechte Partei gegen sie aufgebracht. Als der Autorin vor einigen Jahren die Ehrenbürgerschaft der Stadt Wien verliehen wurde, meinte ein FPÖ-Politiker, Jelinek brauche vor allem "eine umfangreiche Therapiemöglichkeit". Vor wenigen Tagen kritisierte die FPÖ, dass die Stadt Wien Teile von Jelineks literarischem Archiv für 600.000 Euro ankauft: In Zeiten öffentlicher Sparmaßnahmen sei dies eine "Provokation".

Was Conchita Wurst mit Jelinek zu tun hat

Jelineks Literatur gilt als anspruchsvoll. "Die Texte sind immer länger geworden, sie sind immer komplexer geworden", sagt Pia Janke, die Leiterin des Jelinek-Forschungszentrums in Wien. Sie empfiehlt, die Texte zum besseren Verständnis laut und in kleineren Dosen zu lesen.

Für Neugierige, die sich dennoch nicht an ein Jelinek-Theaterstück wagen, gibt es schon bald etwas leichter verdauliche Kost: Ulrike Ottingers Vampir-Horrorkomödie "Die Blutgräfin" kommt Ende Oktober in die Kinos. Jelinek wirkte am Drehbuch des Streifens mit, der mit Stars wie Isabelle Huppert, Lars Eidinger und Tom Neuwirth alias Conchita Wurst gedreht wurde.