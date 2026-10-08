Geboren wurde Carson am 21. Juni 1950 als jüngstes von zwei Kindern in Toronto. Ihr Vater arbeitete bei verschiedenen Banken, ihre Mutter war Hausfrau, die Familie zog oft um und lebte in vielen kleineren Städten in der kanadischen Provinz Ontario. Die Faszination für Latein und Altgriechisch begann schon in der Schule, an der Universität setzte Carson ihre Studien darin fort. An der Universität von Toronto habilitierte sie schließlich. Altgriechisch sei für sie die "beste Sprache", sagt Carson. "Es ist einfach sehr spezifisch. Einfach eine andere Erfahrung."