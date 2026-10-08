New York - Als Kind verehrte Anne Carson den Dichter Oscar Wilde. Sie habe genauso sein wollen wie der irische Autor aus dem 19. Jahrhundert - belesen, elegant und witzig, erzählte die Kanadierin einmal der "New York Times". Also studierte sie Latein und Altgriechisch und wurde so gut darin, dass sie inzwischen lehrt und übersetzt. Außerdem wurde die Kanadierin Schriftstellerin und Dichterin und auch darin so herausragend, dass sie Dutzende Preise bekam - jetzt sogar die größte aller literarischen Auszeichnungen, den Literaturnobelpreis.