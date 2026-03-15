Es war ein gelungener Auftakt nach Maß für den Bad Salzunger Literaturkreis und seine Unterstützer: restlos alle Stühle im großen Veranstaltungsraum des Mehrgenerationenhauses im Bahnhof waren am Freitagabend zur Lesung von Mitglied Klaus Scheidereiter besetzt. Gespannt lauschten die Zuhörer den Worten des 93-jährigen Autors, dessen Buchvorstellung die erste Veranstaltung in der neuen Reihe „Autoren aus der Region stellen sich vor“ war.