„Deutschland, siehst du das nicht?“ Die Zeile stammt aus Kurt Tucholskys Gedicht „Deutschland, erwache!“ von 1930 – ein verzweifelter Warnruf im Angesicht schleichender Radikalisierung und bröckelnder demokratischer Fundamente. Unter diesem Leitgedanken gestalteten der bekannte Schauspieler Roman Knižka und das renommierte Ensemble „Opus 45“ ein packendes Literaturkonzert, das den Untergang der Weimarer Republik zwischen 1929 und 1933 auf die Bühne holte. In der Arnstädter Oberkirche traf historische Aufarbeitung auf höchste künstlerische Symbiose.