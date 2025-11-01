Texte, Fotografie und Kalendarium vereint – das ist der neue Literaturkalender 2026 Thüringer Ansichten. Seit 1998 gibt der Südthüringer Literaturverein in mehrjährigen Abständen die Kalender heraus – es werden Texte (Kurzprosa, Lyrik) von Thüringer Autoren mit Fotos vereint. Viele Bilder stammen von Mitgliedern des Fotoclubs Kontrast Suhl. Bei den Texten aber fällt etwas auf: Auch drei Ilmenauer sind unter den Schreibern dabei.