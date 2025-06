Literaturfestival: 47 Veranstaltungen zur Erfurter Herbstlese

Im Format "Gysi trifft in Erfurt..." ist am 26. Oktober mit Juli Zeh eine der wichtigsten Stimmen in der deutschen Gegenwartsliteratur zu Gast. In der Reihe "Gemischtes Doppel" kann sich das Publikum am 18. Oktober auf das Schauspielerehepaar Harald Krassnitzer und Ann-Kathrin Kramer freuen. Die jetzt 29. Auflage des Literaturfestivals ist die letzte, die den Stempel von Rettig trägt. Sie geht nach fast 14 Jahren als Chefin der Erfurter Herbstlese Ende Juli in den Ruhestand und übergibt den Staffelstab an ihre Nachfolgerin Galina Haak.