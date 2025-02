Literaturauszeichnung: Dresdner Chamisso-Literaturpreis für Dana von Suffrin

Von Suffrin wurde 1985 in einer jüdisch-deutschen Familie geboren und lebt als freie Autorin in ihrer Heimatstadt. Ihre beiden Romane erzählen von Vater-Töchter- und von Geschwister-Beziehungen, von jüdisch-deutschen Ehen, von der Last der Vergangenheit, von Streit und Sprachlosigkeit in der Familie, aber auch der beharrlichen Liebe. Daneben veröffentlichte sie ein Hörspiel und 2024 als Herausgeberin eine Anthologie zeitgenössischer jüdischer Erzählungen.