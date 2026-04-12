Literatur Welche Autoren bei BookTok besonders gut ankommen

Hoover erfinde das Genre Romance zwar nicht neu, erklärt Deckbar. Doch sie variiere 'altbekannte Muster' durch eine Art Tabubruch, indem sie etwa häusliche Gewalt thematisiere. "Nur noch ein einziges Mal" dreht sich um eine missbräuchliche Partnerschaft und ihre Folgen.

Rebecca Yarros

Die US-amerikanische Autorin Rebecca Yarros wurde durch ihre "Flammengeküsst"-Reihe bekannt. Zu ihrem erfolgreichsten Buch bei BookTok in Deutschland zählt laut Bestsellerliste der 2023 erschienene Roman "Fourth Wing – Flammengeküsst", der den Auftakt der Reihe bildet. Laut Forscherin Deckbar bedient Yarros "den massiven Boom der "Romantasy"", eine Mischung aus Romance und Fantasy.

Den Erfolg der Autorin auf BookTok führt sie auf verschiedene Gründe zurück. Unter anderem seien ihre Bücher nicht "abgeschlossen", sondern erschienen seriell. Somit bleibe der Ausgang der Handlung ungewiss, was digitale Diskussionsgruppen befeuere. Die Community spinne Geschichten ständig weiter und interpretiere sie um.

"Die komplexen Beziehungen und Charaktere laden zu Fan-Theorien und dem virtuellen Verkuppeln von Charakteren ein", so Deckbar, die sich auch mit Comic Studies, Serialitätsforschung und Populärkultur beschäftigt.

Stefanie Stahl und James Clear

Der Titel von Psychologin Stefanie Stahl gilt als Klassiker im Sachbuchsegment: "Das Kind in dir muss Heimat finden" (2015) stand 2017 bis 2024 durchgehend auf Platz eins der "Spiegel"-Jahresbestseller-Liste. Das Buch wurde millionenfach verkauft. Stahl setzt sich in dem Ratgeberbuch mit kindlichen Prägungen auseinander und gibt Tipps zur Aufarbeitung von Kindheitserfahrungen. Stahl legte weitere Bücher nach, etwa "Wer wir sind" (2022).

Auch ein weiterer Autor aus der Ratgeberliteratur kommt bei BookTok gut an. Der US-Amerikaner James Clear erklärt in seinem Sachbuch "Die 1%-Methode - Minimale Veränderung, maximale Wirkung", wie kleine Gewohnheiten Veränderungen im Alltag bewirken können. Dafür greift er laut Verlagsangaben auf Erkenntnisse aus der Biologie, Psychologie und aus den Neurowissenschaften zurück.