Saviano kommt nun doch zur Messe - aber nur auf Einladung seines Verlags (Hanser). Am Samstag will er über "Schreiben in illiberalen Zeiten" sprechen. In der Zeitung "La Repubblica" (Dienstagausgabe) schrieb er: "Meine Anwesenheit in Frankfurt halte ich nicht für einen Sieg, sondern für eine Form des Widerstands."